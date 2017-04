DIRT 4: Neuer Trailer verspricht adrenalinhaltige Rennen

Codemasters und Koch Media haben einen brandneuen Gameplay-Trailer zu DiRT 4 veröffentlicht, der die berauschende Faszination des Off-Road-Rennsports präsentiert. Das Rennspiel soll in wenigen Wochen, genauer gesagt am 9. Juni 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und verspricht ein intensives Rennspielerlebnis. d

Der neue DiRT 4 Gameplay-Trailer:

Mit mehr als 50 ikonischen Off-Road-Fahrzeugen aus der Geschichte des Rennsports fordert DiRT 4 die Spieler dazu auf, furchtlos zu sein. Furchtlos genug, um in klassischer Rally, Rallycross und in Landrush alles zu geben. Die völlig neue DiRT Academy stattet Spieler mit den notwendigen Fähigkeiten aus, um sich an die Spitze des Rennsports zu fahren und stellt zudem den Spielplatz für Nachwuchsfahrer dar.

Spielmodi für Einsteiger und Profis

Mit zwei unterschiedlichen Anwendungsmodellen, Gamer und Simulation, bietet DiRT 4 sowohl leichten Zugang als auch ausreichende Tiefe für Einsteiger in das Franchise und fortgeschrittene DiRT-Fans. Das innovative Your Stage-System von DiRT 4 erlaubt den Spielern die Produktion einer nahezu unendlichen Anzahl eigener Rennstrecken mit nur einem Knopfdruck. Your Stage erlaubt fortgeschrittenen Fahrern die Erstellung längerer und technisch anspruchsvollerer Strecken, während Einsteiger auch einfache und schneller zu meisternde Strecken generieren können, die ihren Fähigkeiten entsprechen.

Aktuell bekannte Features im Spiel:

· Über 50 der atemberaubendsten Off-Road Fahrzeuge, die jemals gebaut wurden – inklusive Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2

· Fünf unglaubliche Rally-Örtlichkeiten mit Millionen Routen – Australien, Spanien, Michigan, Schweden & Wales

· Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft – mit Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl unterschiedlicher Serien

· Landrush – Kurzstrecken Dirt Track Racing in Pro Buggies, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks und Crosskart Fahrzeugen in Kalifornien, Nevada und Mexico

· Joyride – Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale und spannende Herausforderungen, um diese an Freunde zu senden

· DiRT ACADEMY – Besuche die DirtFish Rally School in Washington, USA, und erhalte die Skills, Techniken und die Fahrpraxis, um der Beste der Besten zu werden!

· Karrieremodus – Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf

· Wettbewerbe – Meistere tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt

· Das Racenet der nächsten Generation – Live Ladder, Ligen und Turniere, Cross-plattform Bestenlisten und verbessertes CREST Telemetrie System

· Tuning – Verbessere Dein Setup, basierend auf deinem Fahrzeug, den Streckenbedingungen und den Wetterkonditionen, um Deinen eigenen Racing-Style perfekt umzusetzen

· Schaden & Reparaturen – Abnutzung und Schäden werden mit einem verbesserten Schadensmodell realitätskonform abgebildet. Schäden können behoben werden, indem Ingenieure und Mechaniker für den Servicebereich des Teams angestellt werden, jedoch haben diese zwischen den Rennen nur einen begrenzten Zeitraum für anfallende Reparaturen zur Verfügung

Quelle: Pressemeldung Koch Media