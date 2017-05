Dirt 4: Neuer Trailer präsentiert die Rallyecross Inhalte

Wenige Wochen vor dem Release, wurde heute ein brandneuer Trailer zu DiRT 4 veröffentlicht. Im neuesten Trailer werden die spektakulären Rallycross-Inhalte präsentiert, die einiges an Action in das Rennspiel bringen werden.



DiRT 4 ist das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Championship und im neuen Trailer bekommt ihr Supercar Racing in Lohéac Bretagne, Montalegre, Lydden Hill, Hell und Holjes zusehen. Zusätzlich zur Supercar-Klasse beinhaltet DiRT 4 auch Rallycross-Rennen der Klassen RX2, Super 1600s, Gruppe B Klassiker und Crosskarts, um den Spielern eine vollwertige Rallycross-Erfahrung bieten zu können.



Der aktuelle Dirt 4 Trailer:

DIRT 4 wird am 9. Juni 2017 für PlayStation 4 und Xbox One in Europa erscheinen und kann bereits jetzt bei Amazon.de vorbestellt werden.

