Diese Spiele wurden 2017 am meisten auf der Nintendo Switch gespielt

Die Nintendo Switch geht langsam auf ihren ersten Geburtstag zu. Letztes Jahr, genau zu sein am 3. März, wurde die neue Hybrid Konsole von Nintendo veröffentlicht. Seither hat sich eine ganze Menge getan. Vor allem was die Exklusivtitel angehen, ist Nintendos neueste Konsole dank einem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey oder Xenoblade Chronicles 2 sehr gut aufgestellt. Kürzlich gab Nintendo zudem bekannt, welche Spiele ihr am meisten auf der Nintendo Switch gespielt habt.

Hier die Liste:

Die ersten vier Plätze dürften dabei wenig überraschend sein. Demnach wird die Liste mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild angeführt, gefolgt von Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2. Überraschend positionieren sich anschließend Minecraft und Stardew Valley vor Mario + Rabbids: Kingdom Battle und Nintendos neuer IP ARMS.

Überrascht euch die Liste oder fehlt sogar noch was?

