Diese Nintendo-Lampen müsst ihr sehen!

Merchandising-Hersteller Merchoid hat ein paar coole neue 3D-Nintendo-Lampen vorgestellt, dir ihr sehen müsst! Insgesamt acht Lampen wird es geben, die ab März 2018 angeboten werden und offiziell von Nintendo lizenziert sind.

Allem voran das Legend of Zelda: Sheika Eye Projection Light, welches wie eine altertümliche Steintafel aussieht und das berühmte Sheikah Auge auf alle Oberflächen projiziert. Die Lampe soll am 05. März verschickt werden und kann derzeit vorbestellt werden. Sie kostet 34,99 Euro.

Die weiteren Lampen fallen deutlich günstiger aus und warten in coolen Designs zu The Legend of Zelda und Super Mario auf. Wer also einen Herzcontainer, einen grünen Rubin, einen Fragezeichen-Block oder einen Super-Pilz in Lampenform für sein Zimmer haben möchte, sollte sich schnellstmöglich zu Merchoid begeben und die schicken Leuchten vorbestellen. Preislich liegen diese mit 15,99 Euro in einem fairen Rahmen.

Lediglich das Legend of Zelda: Fashionably Slate Sheikah Light fällt mit 25,99 € etwas teurer aus. Macht dafür aber auch einiges her und darf in keiner gut sortierten Zelda-Sammlung fehlen. Das Acryl-Licht ist 25 cm groß und bietet blaues Licht, das (wie wir wissen) was tut? Genau, es leuchtet blau!

Alle Lampen im Überblick: 2018er Merchandise Lineup von Merchoid