Die Zwerge – Umfangreicher Day-One-Patch angekündigt

Das deutsche Taktik-Rollenspiel Die Zwerge wird einen umfangreichen Day-One-Patch erhalten, das hat Publisher THQ Nordic soeben angekündigt. In unserem Testbericht hinterließ das Spiel bereits einen guten Eindruck, hatte allerdings mit massiven Framerateeinbrüchen und langen Ladezeiten zu kämpfen.

Diese Probleme sollen zum Release des Spiels am 01. Dezember allerdings der Vergangenheit angehören.

Die Zwerge: Day-One-Patch verbessert Performance

Das Update zum Erscheinen des Spiels verbessert dabei eine Vielzahl an Problemen auf PlayStation 4 und Xbox One.

Hier findet ihr die einen Auszug aus der Liste der Optimierungen:

Performance-Optimierungen

– Lag-Spikes in verschiedenen Zonen behoben

– Höhere FPS-Zahl in diversen Kampfarenen durch verbessertes Preloading, Feind-Verhalten und optimierte Wegfindung

– Höhere FPS-Zahl in einigen Abschnitten durch grafische Anpassungen/Optimierungen

– Überarbeitung einiger Texturen resultieren in verbesserten Ladezeiten und reduzieren die Gefahr von Lag-Spikes

Grafische Verbesserung

– Soft-Partikel in allen Qualitätsstufen

– Verbesserter Nebel in diversen Locations

– Weitere Effekte wie Rauch oder Dampf in diversen Locations

Tone-Mapping/HDR-Anpassungen in diversen Locations

Allgemeine Verbesserungen

– Viele „camera colliders“ wurden optimiert, um Kamera-Sprünge und -Clipping zu minimieren

– Nav-Mesh/Character Collider wurden ebenfalls verbessert

– Interface-Überarbeitung im Shop-, Level-Up-, Party- und Erfahrungspunkte-Bildschirm

– Rodarios „Fake Death“-Fähigkeit funktioniert nun wie geplant

– Balancing-Anpassungen in einigen Kämpfen

– Hinweis auf der Weltkarte hinzugefügt, der anzeigt, wie lange ein Dorf Angreifern standhält

– Wenn das Spiel pausiert wird, wird dies nun auf dem Bildschirm kenntlich gemacht

– Neben-Quests haben einen eigenen Marker auf der Weltkarte bekommen

– Weitere Hinweise in Ladebildschirmen

– Zweiter Slot für „Autosave“ hinzugefügt – beide wechseln sich ab

Bug-Fixes

– Möglicher Absturz nach dem Neustart der Karte Mirfundia gefixt

– Möglicher Absturz nach dem ersten Kampf mit Bislipur gefixt

– Bug nach dem Treffen mit Anodkai und Djerun gefixt

– Bug nach dem Herabklettern von der Eiche gefixt

– Feststecken zwischen Objekten ist nicht länger möglich

– Render-Probleme mit Charakteren in der Benutzeroberfläche gefixt

Der Day-One-Patch für Die Zwerge steht ab 01.12.2016 zum Download bereit. Auf PlayStation 4 ist das Update 7,13 GB groß, auf Xbox One müssen 3,09 GB Daten heruntergeladen werden.