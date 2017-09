Die PS4 wird zombifiziert: Dead Rising 4: Franks Komplettpaket angekündigt

Nachdem Dead Rising 4 bereits seit mehreren Monaten auf der Xbox One verfügbar ist, kündigte Capcom heute eine Umsetzung für die PlayStation 4 an. Unter dem Namen Dead Rising 4: Franks Komplettpaket erscheint der Titel am 5. Dezember 2017 – und damit pünktlich vor den Festtagen. Neben dem Dead Rising 4-Hauptspiel bietet die Version alle bisher veröffentlichten Spielinhalte. Das neue Bundle enthält zudem einen neuen Spielmodus namens “Capcom Heroes” – eine ganz neue Variante, Dead Rising 4 zu erleben: Frank West trägt darin über ein Dutzend verschiedener Outfits und kann die Spezialattacken beliebter Capcom-Charaktere vollführen.

Überblick über die Features von Dead Rising 4: Franks Komplettpaket:

– Dead Rising 4 – die aktuellste Version des Hauptspiels mit allen Schwierigkeitsstufen

– sämtliche herunterladbare Inhalte – das Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising und Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf.

– alle Bonusinhalte – das Street Fighter Outfit Pack, My Bloody Valentine Pack, Zuckerstangen-Armbrust, Schlitzrad, Sir-Ice-A-Lot, Hässlicher Winterpullover und X-Fäuste

Dead Rising 4: Franks Komplettpaket erscheint am 5. Dezember 2017 für PlayStation 4. Besitzer der Dead Rising 4-Version für Xbox One erhalten bei Veröffentlichung von Dead Rising 4: Franks Komplettpaket den “Capcom Heroes”-Modus als kostenloses Update.

Quelle: PM Capcom