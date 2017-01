Die PES-League von Konami startet in ihre zweite Saison!

PES-Freunde können sich freuen: Am 16.2.2017 startet die PES-League in ihre zweite Saison. Konami fährt in diesem Jahr mächtig auf und stockt die Preisgelder der PES League auf! Alleine der Sieger erhält in diesem Jahr sage und schreibe 200.000 $, während sich der Zweitplatzierte über ein Preisgeld von 100.000$ freuen darf. Zusätzlich dürfen beide sich das Champions League Finale ankucken.

Alle wichtigen Informationen zur 2. Season könnt ihr folgend nachlesen: