Die Nintendo Downloads und Rabatte der Woche (11. Mai 2017)

Am heutigen Tag erwarten uns einige neue Downloads und Rabatte im europäischen eShop für 3DS, Wii U und Nintendo Switch. So dürfen wir auf der Switch nun auch Klötzchen-Abenteuer in Minecraft erleben und 3DS-Besitzer freuen sich über zahlreiche Rabatte zu Capcom-Spielen.

Nintendo Switch – Downloads:

Minecraft: Nintendo Switch Edition (ab 12. Mai verfügbar) – 29,99€

NBA Playgrounds (Saber Interactive) – 19,99€

Dark Witch Music Episode: Rudymical (Flyhigh Works) – 8,00€

ACA NEOGEO GAROU: MARK OF THE WOLVES (HAMSTER) – 6,99€

Minecraft: Switch Edition: Builder’s Pack (Mojang, DLC) – 16,99€

Minecraft: Switch Edition: Biome Settlers Skin Pack 1 (Mojang, DLC) – 1,99€

Minecraft: Switch Edition: Campfire Tales Skin Pack (Mojang, DLC) -1,99€

Minecraft: Switch Edition: Candy Texture Pack (Mojang, DLC) – 2,99€

Minecraft: Switch Edition: Cartoon Texture Pack (Mojang, DLC) – 2,99€

Minecraft: Switch Edition: Chinese Mythology Mash-up Pack (Mojang, DLC) – 5,99€

Minecraft: Switch Edition: Festive Skin Pack (Mojang, DLC) – 1,99€

Minecraft: Switch Edition: Greek Mythology Mash-up Pack (Mojang, DLC) – 5,99€

Minecraft: Switch Edition: Halloween Mythology Mash-up Pack (Mojang, DLC) – 5,99€

Minecraft: Switch Edition: Pattern Texture Pack (Mojang, DLC) – 2,99€

Minecraft: Switch Edition: Plastic Texture Pack (Mojang, DLC) – 2,99€

Minecraft: Switch Edition: Redstone Specialists Skin Pack (Mojang, DLC) – 1,99€

Minecraft: Switch Edition: Steampunk Texture Pack (Mojang, DLC) – 2,99€



Nintendo 3DS – Downloads:



Triple Breakout (nuGame – New 3DS exklusiv) – 4,99€

Pixel Hunter (Lemondo Games – New 3DS exklusiv) – 2,99€

Elliot Quest (PlayEveryWare) – 14,99€ bzw. 10,99€, wenn ihr bereits die Wii U Version besitzt (Angebot bis 31.05.2017)

Pic-a-Pix Colour – Large Puzzles 4 (Lightwood Games, DLC) – 1,99€

Pic-a-Pix Colour – Mixed Puzzles 4 (Lightwood Games, DLC) – 1,99€

Pic-a-Pix Colour – Small Puzzles 4 (Lightwood Games, DLC) – 1,99€



Nintendo 3DS – Rabatte:

Resident Evil Revelations (CAPCOM Europe) – 6,99€ bis 25.05.2017

Resident Evil The Mercenaries 3D (CAPCOM Europe) – €3.99 bis 25.05.2017

Super Street Fighter IV 3D (CAPCOM Europe) – €4.99 bis 25.05.2017

Mega Man Legacy Collection (CAPCOM Europe) – €5.99 bis 25.05.2017

Phoenix Wright: Ace Attorney Spirit of Justice (CAPCOM Europe) – €14.99 bis 25.05.2017

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (CAPCOM Europe) – €11.99 bis 25.05.2017

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies (CAPCOM Europe) – €7.99 bis 25.05.2017

Aqua Moto Racing 3D (Zordix AB) – €5.99 bis 18.05.2017

Art of Balance TOUCH! (Shin’en Multimedia) – €5.20 bis 01.06.2017

Football Up Online (EnjoyUp Games) – €1.99 bis 08.06.2017

Chronus Arc (KEMCO) – €4.99 bis 25.05.2017

Justice Chronicles (KEMCO) – €6.99 bis 25.05.2017

10-in-1: Arcade Collection (Gamelion) – €0.99 bis 25.05.2017

Crazy Kangaroo (Gamelion) – €0.99 bis 25.05.2017

Hazumi (Gamelion) – €1.34 bis 25.05.2017

League of Heroes (Gamelion) – €1.99 bis 25.05.2017

Monster Shooter (Gamelion) – €2.00 bis 25.05.2017

Pick-A-Gem (Gamelion) – €1.49 bis 25.05.2017

PIX3D (Gamelion) – €1.99 bis 25.05.2017

Rage of the Gladiator (Gamelion) – €3.49 bis 25.05.2017

SpeedX 3D (Gamelion) – €1.49 bis 25.05.2017

SpeedX 3D Hyper Edition (Gamelion) – €0.99 bis 25.05.2017

Mutant Mudds (Atooi) – €2.24 bis 01.06.2017

Mutant Mudds Super Challenge (Atooi) – €2.49 bis 01.06.2017

Xeodrifter (Atooi) – €2.49 bis 01.06.2017

Nintendo 3DS Menü-Themen (alle ab 12.05.2017):

Brave Dungeon Al (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Papeline (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Rudy (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Stoj (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Mari (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Zizou (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Rugli (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Bajel (INSIDE SYSTEM) – 0,99€

Brave Dungeon Bundle (INSIDE SYSTEM) – 4,99€

tokidoki’s Kaiju and Friends (tokidoki) – 0,99€

tokidoki’s Moofia (tokidoki) -0,99€

tokidoki’s Unicorno (tokidoki) – 0,99€

Hello Kitty is pretty (Sanrio) – 0,99€

Hello Kitty is a mathematician (Sanrio) – 0,99€

Hello Kitty is monotone (Sanrio) – 0,99€

Hello Kitty celebrates M-Day (Sanrio) – 0,99€

Jurassic Cubs laughing in the wood (Animundi) – 0,99€

Jurassic Cubs playing in the wood (Animundi) – 0,99€

Jurassic Cubs walking together (Animundi) – 1,49€

JC 3pack Number 5 (Animundi) – 2,49€

Nintendo Wii U – Downloads:

WinKings (Lemondo Games) – 9,99€

Pic-a-Pix Colour – Large Puzzles 4 (Lightwood Games, DLC) – 1,99€

Pic-a-Pix Colour – Mixed Puzzles 4 (Lightwood Games, DLC) – 1,99€

Pic-a-Pix Colour – Small Puzzles 4 (Lightwood Games, DLC) – 1,99€

Nintendo Wii U – Rabatte:

Resident Evil Revelations (CAPCOM) – 5,99€ bis 25.05.2017

DuckTales: Remastered (CAPCOM) – 4,99€ bis 25.05.2017

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara (CAPCOM) – 3,99€ bis 25.05.2017

99Seconds (EnjoyUp Games) – 1,24€ bis 08.06.2017

Darts Up (EnjoyUp Games) – 1,24€ bis 08.06.2017

Rock ‚N Racing Off Road (EnjoyUp Games) – 2,99€ bis 08.06.2017

Breakout Defense (nuGAME) – 3,50€ bis 08.06.2017

Maze Break (nuGAME) – 3,50€ bis 08.06.2017

Mutant Mudds Super Challenge (Atooi) – 2,49€ bis 01.06.2017

Quelle: PM Nintendo