Die Nintendo Downloads & Rabatte der Woche (20. April 2017)

Am heutigen Donnerstag, hat Nintendo dem eShop für 3DS, Wii U und Switch einmal mehr ein Update spendiert. Auch in dieser Woche dürft ihr euch über neue Spiele, Demos und Rabatte auf allen drei Plattformen freuen. Welche Spiele es in dieser Woche zu uns geschafft haben, verraten wir euch in folgender Übersicht.

Nintendo Switch Downloads:

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu) – 19,99 €

ACA NEOGEO FATAL FURY (HAMSTER) – 6,99 €

Wii U Downloads:

ORBIT (RCMADIAX) – 1,95 €

Blasting Agent: Ultimate Edition Demo (Ratalaika Games) – Kostenlos

Wii U – Rabatte:

Blasting Agent: Ultimate Edition (Ratalaika Games) – 2,39 € (bis zum 27. April)

Shadow Puppeteer (Snow Cannon) – 10,49 € (bis zum 24. April)

360 Breakout (nuGAME) – 4,90 € (bis zum 18. Mai)

Trine 2: Director’s Cut (Frozenbyte) – 8,49 € (bis zum 18. Mai)

Trine Enchanted Edition (Frozenbyte) – 6,49 € (bis zum 18. Mai)

Citadale (Nitrolic Games) – 2,50 € (bis zum 18. Mai)

Mortar Melon (Nitrolic Games) – 2,50 € (bis zum 18. Mai)

Plenty of Fishies (Nitrolic Games) – 2,50 € (bis zum 18. Mai)

Rorrim (Nitrolic Games) – 2,50 € (bis zum 18. Mai)

Gravity+ (Nitrolic Games) – 3,24 € (bis zum 18. Mai)

Candy Hoarder (Nitrolic Games) – 0,74 € (bis zum 18. Mai)

A.C.E. – Alien Cleanup Elite (Nitrolic Games) – 2,50 € (bis zum 18. Mai)

Star Splash: Shattered Star (Snails Animation) – 2,61 € (bis zum 3. Mai)

Kung Fu FIGHT! (Nostatic Software) – 1,49 € (bis zum 27. Mai)

New Nintendo 3DS Downloads:

Breakout Defense (nuGAME) – 7,00 €

Blasting Agent: Ultimate Edition Demo (Ratalaika Games) – Kostenlos

Nintendo 3DS – Rabatte:

Farming Simulator 14 (Focus Home Interactive) – 7,49 € (bis zum 4. Mai)

Epic Word Search Collection (Lightwood Games) – 5,99 € (bis zum 4. Mai)

Epic Word Search Collection 2 (Lightwood Games) – 5,99 € (bis zum 4. Mai)

Splat The Difference (Lightwood Games) – 4,00 € (bis zum 4. Mai)

Dan McFox: Head Hunter (Lightwood Games) – 1,66 € (bis zum 18. Mai)

Fairune (CIRCLE Ent.) – 1,99 € (bis zum 11. Mai)

Petit Novel series – Harvest December (CIRCLE Ent.) – 7,99 € (bis zum 11. Mai)

Tappingo (CIRCLE Ent.) – 1,99 € (bis zum 11. Mai)

Football Up 3D (EnjoyUp Games) – 1,97 € (bis zum 18. Mai)

Darts Up 3D (EnjoyUp Games) – 1,49 € (bis zum 18. Mai)

Blasting Agent: Ultimate Edition (Ratalaika Games) – 2,39 € (bis zum 27. April)

Quelle: PM Nintendo