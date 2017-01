Die Nintendo Downloads & Rabatte der Woche (12.01.2017)

Einen Tag vor der großen Nintendo Switch-Präsentation am 13.01.2017, stehen im Nintendo eShop wieder allerhand neue Downloads und Rabatte auf dem Programm, wobei auch in dieser Woche die temporären Reduzierungen in der Überzahl stehen.

Auf welche Neuzugänge ihr euch diesmal freuen dürft, seht ihr hier:

Nintendo Wii U – Downloads:

Bisher keine angekündigt

Nintendo Wii U – Rabatte:

Aenigma Os (Akies Games) – 3,89 € bis zum 11. Februar

Severed (Drinkbox Studios) – 10,49 € bis zum 26. Januar

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Drinkbox Studios) – 6,99 € bis zum 26. Januar

Hurry Up! Bird Hunter (EnjoyUp Games) – 3,99 € bis zum 8. Februar

OlliOlli (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Pumped BMX + (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Thomas Was Alone (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Ultratron – (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Lone Survivor: The Director’s Cut (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Nova-111 (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Stealth Inc 2: A Game of Clones (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

The Swapper (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

EDGE (Two Tribes Publishing) – 0,67 € bis zum 9. Februar

RUSH (Two Tribes Publishing) – 0,67 € bis zum 9. Februar

Swords & Soldiers (Two Tribes Publishing) – 1,01 € bis zum 9. Februar

Toki Tori (Two Tribes Publishing) – 0,67 € bis zum 9. Februar

Toki Tori 2 + (Two Tribes Publishing) – 3,74 € bis zum 9. Februar

Nintendo 3DS – Downloads:

Mercenaries Saga 3 (CIRCLE Ent.) – 5,99 €

Shift DX (Choice Provisions) – 4,99 €

Nintendo 3DS – Rabatte:

4 Elements (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Azada (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Hidden Expedition Titanic (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Jewel Quest 4 Heritage (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Jewel Quest Mysteries 3 (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Jewel Quest The Sapphire Dragon (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Luxor (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Mystery Case Files Dire Grove (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Mystery Case Files Ravenhearst (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Mystery Case Files Return to Ravenhearst (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Secret Mysteries in London (MSL) – 0,99 € bis zum 9. Februar

Japanese Rail Sim 3D Journey to Kyoto (Sonic Powered) – 7,49 € bis zum 31. Januar

Toki Tori 3D (Two Tribes Publishing) – 0,67 € bis zum 9. Februar

EDGE (Two Tribes Publishing) – 0,67 € bis zum 9. Februar

Severed (Drinkbox Studios) – 10,49 € bis zum 26. Januar

Chain Blaster (Joindots) – 3,34 € bis zum 19. Januar

Jump Trials (Joindots) – 3,34 € bis zum 19. Januar

Undead Bowling (Joindots) – 4,68 € bis zum 19. Januar

OlliOlli (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Titan Attacks! (Curve Digital) – 1,99 € bis zum 19. Januar

Real Heroes: Firefighter 3D Download Version (Zordix AB) – 4,99 € bis zum 19. Januar

Quelle: PM Nintendo