Die Jagd ist eröffnet: Der Launch-Trailer zu Monster Hunter: World

Mit dem heutigen Tag hat das Warten ein Ende. Monster Hunter: World ist ab sofort für die PlayStation 4 und Xbox One in Europa verfügbar und präsentiert sich obendrein in einem brandneuen Launch-Trailer, den wir euch an dieser Stelle präsentieren möchten.

Monster Hunter: World Launch-Trailer:

Monster Hunter: World erzählt von der Reise der Drachenältesten, die sich in jeder Dekade auf einem Kontinent, der nur als die Neue Welt bekannt ist, versammeln. Als Mitglied der Forschungskommission der Gilde treten Spieler die Reise in die noch unbekannte Welt an, um fortan deren Geheimnisse zu lüften, und herauszufinden, was sich hinter der Versammlung verbirgt. Dabei stößt die Kommission schnell auf Zorah Magdaros, einen kolossalen Drachenältesten, der sich aus der Erde erhebt wie ein Vulkan.

Dank der zugänglichsten Spielerfahrung der Serie können Spieler schneller in ihre Questen starten als zuvor, und es mit noch gefährlicheren Monstern aufnehmen. Je weiter oben ein Monster in der Nahrungskette steht, desto wertvollere Crafting-Materialien hinterlässt es, aus denen Spieler stärkere Waffen und Rüstungen mit einzigartigen Fähigkeiten fertigen können. Die Landschaften mit ihren vielfältigen Einwohnern spielen eine wichtige Rolle bei der Jagd; Spieler nutzen ihre Umgebung strategisch zu ihrem Vorteil. Hunter bewegen sich frei durch die Kartenareale und locken mit etwas Geschick Monster in Ranken und andere Fallen, oder gar in Territorien noch stärkerer Kreaturen, so dass sich die Monster gegenseitig bekämpfen.

Quelle: Capcom