Die Gewinner unseres Nintendo-Blitzgewinnspieles

Vor gut zwei Wochen haben wir mit Nintendo Deutschland ein kleines Gewinnspiel rund um die Nintendo Switch gestartet. Anlässlich der Nintendo Direct Mini wollten wir von euch wissen, auf welches Spiele-Highlight ihr euch in den nächsten Monaten am meisten freut. Einzige Bedingung war, dass der genannte Titel in folgender Nintendo Direct Mini präsentiert wurde:

Die Gewinner:

1. Preis: Einmal das Nintendo Switch Spiel Fire Emblem Warriors inkl. einem magischen Yo-Kai Watch Stift gewinnt:

Darius F.

Mein Higlight der Nintendo Direct war ganz eindeutig „The Worlds Ends with You!“. Das Spiel kam wie aus dem Nichts in der Show und hat mich total geflasht. Ich habe nur Gutes von dem Spiel gehört und freue mich nun das Spiel bald auf meiner geliebten Switch nachholen zu können, auch weil ich noch kein Rollenspiel für die Switch besitze.

2. Preis: Einmal das Nintendo 3DS Spiel Yo-Kai Watch Geistige Geister mitsamt einer Yo-Kai Watch zur TV-Serie sowie einem magischen Yo-Kai Watch Stift geht an:

Julius P.

In der Nintendo Direct hat mich am meisten Mario Tennis Aces auf der Switch überzeugen können. Nachdem das Spiel auf der Wii U eher ein Reinfall war, scheint die Reihe nun wieder zum Erfolg zurückzukehren. Ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, dass es nun endlich wieder einen Storymodus und damit auch einige Herausforderungen geben wird. Ich hoffe hier auf ein Spielspaßfest für Einzelspieler und den Mutliplayer!

3. Preis: Ein Fan-Paket rund um Yo-Kai Watch bestehend aus einer Yo-Kai Watch zur TV-Serie, einem dazugehörigen Disk-Set der Serie 2, einer Yo-Kai Watch DVD sowie einem magischen Yo-Kai Watch Stift geht an:

Christina S.

Ich freue mich besonders auf Mario Tennis Aces, weil ich erstens denke, dass es ein spaßiges Couch-Multiplayergame wird (gute Abwechslung zu Mario Kart), und weil ich es klasse finde, dass endlich wieder ein Storymode mit an Bord ist, denn den fand ich damals sehr motivierend. Mario Tennis mag ich schon seit den ersten Versionen auf N64 und GBC. Mit den Nintendo-Charakteren samt typischen Gefahren wie den fleischfressenden Pflanzen werden sogar Sportspiele interessant, die ich sonst eigentlich gar nicht leiden kann! 🙂

Wir kontaktieren alle ausgelosten Gewinner über die hinterlegte E-Mail-Adresse, damit wir euch die Preispakete schnellstmöglich zukommen lassen können. Wir bedanken uns wie immer für eure rege Teilnahme und werden euch in Kürze eine weitere spannende Gewinnaktion präsentieren.