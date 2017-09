Die Gewinner des Minecraft & Pokémon-Gewinnspieles

Hallo liebe Community! In den letzten Wochen konntet ihr bei uns an zwei tollen Gewinnspielkooperationen mit Nintendo Deutschland teilnehmen. Wer selbige verpasst hatte, hat aktuell auch noch die Chance an unserem Monster Hunter Stories – Gewinnspiel mit Nintendo Deutschland teilzunehmen.

Nun wollen wir aber zunächst die beiden zurückliegenden Gewinnaktionen auflösen und die fünf glücklichen Gewinner(-innen) bekannt geben.

1. Minecraft-Gewinnspiel:

Gewonnen hat das Joy-Con-Paar Britta W. mit folgender Einsendung:

„Ich würde am liebsten Minecraft auf der Nintendo Switch an einem schönen Sommertag am Strand unseres Badesees spielen und dabei die kreativen Einflüsse der Natur und meiner Umgebung auf mich einwirken lassen, um eine kreative Spielwelt in Minecraft erstellen zu können und diese zum Leben zu erwecken!“

Die Nintendo Switch Hülle mit Displayschutz gewinnt Kevin M. mit folgendem Post:

„Ich liebe die Nintendo Switch! Mit ihr kann ich meine Spiele in HD überall dort Spielen wo ich gerade bin. Minecraft kann ich dank ihr überall mit hinnehmen wo ich bin und was ist schon besser als nach einem anstrengenden Tag am Abend in einer warmen Badewanne zu entspannen und nebenbei Klötzchenspaß mit Minecraft zu haben?“

2. Pokémon-Gewinnspiel:

Hier waren wir doch etwas erstaunt, dass kein einziger Teilnehmer von euch die alternative Gewinnspielteilnahme in Form einer Zeichnung eures Lieblings-Pokémon aus der 7. Generation der Pokémon-Spiele genutzt hat. Daher wurden alle drei Preise unter den Einsendern der „normalen“ Gewinnspielfragen verlost und folgende User dürfen sich über einen Gewinn freuen:

Hauptgewinn: Nintendo 2DS inkl. Pokémon Sonne gewinnt Roman E.

den zweiten Preis: Pokémon Mond inkl. Steelbook geht an Ingeborg S.

den dritten Preis: Pokémon Sonne erhält Susi W.

Wir werden euch im Laufe des heutigen Tages eine Gewinnbenachrichtigung an die Email eurer Teilnahme senden und bitten euch, auf diese mit eurer Anschrift zu antworten, sodass wir euch zeitnah die Preise zusenden können.