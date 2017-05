Die deutschen Spiele-Charts im April 2017: Mario Kart 8 Deluxe auf der Pole!

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat die offiziellen Top 20 der deutschen Games-Charts veröffentlicht, die vor allem Nintendo schmecken dürften. Denn obwohl der Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe erst am 28. April 2017 erschienen ist, konnte das Spiel direkt auf Platz 1 einsteigen. Dies ist nach „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ im Monat März bereits der zweite Nintendo Switch-Titel, der die deutschen Games-Charts erobert. Auf den weiteren Plätzen folgen Ubisofts Taktik-Actionspiel „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“ und das PS4-exklusive Horizon Zero Dawn.

Die kompletten Charts seht ihr hier:

Quelle: BIU