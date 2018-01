Devil May Cry: Serien-Schöpfer wünscht sich Neuausrichtung der Reihe

Immer wieder tauchten in letzter Zeit Gerüchte über ein mögliches Devil May Cry 5 auf, die sich bisher nicht bestätigten. Nun hat sich Hideki Kamiya, Schöpfer der Devil May Cry-Serie zu Wort gemeldet und seine Ideen rund um die Zukunft der Reihe bekannt gegeben. Aktuell ist Kamiya als Director bei Platinum Games tätig und sieht die Devil May Cry-Serie im Umbruch. Er würde sich für einen möglichen fünften Serienteil wünschen, dass Capcom das Spiel-Design von Devil May Cry überarbeitet und dabei die aktuell technischen Möglichkeiten voll ausnutzt.

Würde man aktuelle Trends beachten und die technischen Möglichkeiten, dann sollte das nächste Devil May Cry einen kompletten Umbau erfahren. Vergleichbar wie es aktuell mit der God of War-Reihe passiert ist. Dabei sollte die Reihe ein deutlich realistischeres und cinematischeres Erlebnis bieten als die bisherigen Serienteile.

Offiziell gibt es seitens Capcom keine Pläne für ein mögliches Devil May Cry 5. Kürzlich kündigte man aber zumindest eine Devil May Cry HD Collection für PS4 und Xbox One an, welche am 13. März hierzulande erscheinen wird.

Quelle: Hideki Kamiya auf Twitter