Deutschland: Horizon: Zero Dawn erfolgreichste neue Videospielmarke 2017

Unsere Kollegen von der GfK Entertainment haben die Verkaufszahlen der Videospiele in Deutschland aus dem vergangenen Jahr unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse bieten dabei sowohl ein altbekanntes Bild, aber auch einige Überraschungen. So waren 2017 die PS4-Versionen von FIFA 18 und Call of Duty: WW2 die beiden erfolgreichsten Videospiele in Deutschland. FIFA 18 auf der PlayStation 4 war dabei auch der einzige Titel, der über eine Millionen Mal verkauft werden konnte.

Horizon: Zero Dawn erfolgreichste neue Marke 2017

Eine Überraschung gibt es direkt auf der dritten Position. Diese konnte mit Horizon: Zero Dawn eine komplett neue Marke für sich beanspruchen und somit die Reihe der zahlreichen Fortsetzungen durchbrechen. Ein toller Erfolg für das aktuelle Projekt von Entwickler Guerilla Games, welches sich allein in Deutschland im letzten Jahr über 200.000 Mal verkaufen konnte. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Assassin’s Creed: Origins (PS4) und Super Mario Odyssey (Nintendo Switch).

Weitere „neue“ Marken in den Charts kamen aus dem Hause Ubisoft, die mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle auf dem 22. Platz und mit For Honor auf der PlayStation 4 auf dem 25. Platz landeten. Beide Spiele konnten sich bereits über 100.000 Mal in Deutschland verkaufen.

Die Top 27 Games im Überblick:

Sortiert man die Top-Liste anhand der Veröffentlichungen für die jeweiligen Konsolen ergibt sich eine klare Verteilung. Die PlayStation 4 stellt allein 17 Titel unter den vertretenen Top-Sellern. Auf der Nintendo Switch haben es immerhin 5 Spiele über die Hürde von 100.000 verkauften Einheiten geschafft, während die Xbox One „nur“ durch zwei Titel repräsentiert wird. An der Handheld-Front schafften es die beiden neuen Pokémon-Spiele für den 3DS in die Charts und die Nintendo Wii U durfte dank The Legend of Zelda: Breath of the Wild zumindest einen Titel noch stellen.

Quelle: Games Wirtschaft