Deutschland: Das waren die erfolgreichsten Spiele im Juni 2017

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, hat aktuelle Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Juni 2017 vergeben. Unter den Gewinnern sind gleich zwei aktuelle Titel von Ubisoft: Das im März erschienene Taktik-Actionspiel „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“ erhält den BIU Sales Award in Platin für über 200.000 verkaufte Spiele auf der PlayStation 4. Außerdem konnte der Action-Titel „For Honor“ den Gold Award für über 100.000 verkaufte Spiele auf der PlayStation 4 einheimsen. Gold geht auch an die Sport-Simulationen „Madden NFL 17“ von Electronic Arts und „NBA 2K17“ von 2K für je über 100.000 verkaufte Exemplare auf der PlayStation 4. Beide Titel sind im Spätsommer 2016 erschienen.

Verkaufserfolge für Spiele auf der Nintendo Switch und der Xbox One gab es in diesem Monat leider nicht zu vermelden, was sich im Juli allerdings schon wieder ändern kann.

Quelle: BIU