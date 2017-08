Deutscher OmU-Trailer und Kinoliste zu A Silent Voice

Bei A Silent Voice handelt es sich um einen Anime-Film, welcher in Japan wahrhaftig eingeschlagen ist wie eine Bombe. Umso weniger überraschend ist es, dass ein Verlag – in dem Fall KAZÉ – sich die Rechte für das Meisterwerk gesichert hat und in einigen deutschen- und österreichischen Kinos ausstrahlen wird. Dazu wurde jetzt ein OmU-Trailer, als auch die vollständige Kinoliste veröffentlicht.

Worum geht es eigentlich?

A Silent Voice erzählt die Geschichte von Shoya Ishida und einer hörgeschädigten Austauschschülerin mit dem Namen Shoko Nishimiya. Eines Tages trafen sich die beiden Schüler und Shoyo ermutigt seine Klassenkameraden dazu, die sowieso schon geplagte Shoko aufzuziehen. Schnell wendet sich allerdings das Blatt und die Schüler nahmen den guten Shoya für sein Verhalten ins Kreuzfeuer. Einige Jahre vergingen und Shoya wünscht und erhofft sich ein Wiedersehen mit Shoko.

Der Film soll am 26. September 2017 in ausgewählten Kinos ausgestrahlt werden. Hier die Kinoliste und der Trailer zu dem Film:

Kinoliste:

Kinoliste Deutschland

Kinoliste Österreich

