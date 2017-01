Deus EX: Mankind Divided – A Criminal Past DLC erscheint im Februar

Square Enix hat die Story-Erweiterung A Criminal Past zum Cyberpunk-Rollenspiel Deus EX: Mankind Divided angekündigt. Der DLC wird am 23. Februar erscheinen.

Die Erweiterung liefert Einblicke in die Vergangenheit von Protagonisten Adam Jensen und lässt die Spieler an seiner ersten Mission für TF29 teilhaben, zu einer Zeit vor den Ereignissen des Hauptspiels.

Dabei verschlägt es ihn in ein feindliches Hochsicherheitsgefängnis für Augmented-Verbrechen. Jensen muss darin einen verschwundenen Undercover-Agenten aufspüren und seine sensiblen Informationen bergen. Ein erfolgreicher Abschluss könnte dabei helfen, dem Terror auf der Welt Herr zu werden.

Adam Jensen goes undercover at an augs-only, high-security prison in Arizona. #ACriminalPast is coming February 23! https://t.co/PTJAVpqWqH pic.twitter.com/aJ6kiphCTq

— Deus Ex (@DeusEx) 23. Januar 2017