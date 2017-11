Details zur Auflösung von Yooka-Laylee auf Nintendo Switch

Seit gestern wissen wir, dass der 3D-Plattformer Yooka-Laylee am 14. Dezember 2017 für Nintendo Switch erscheinen wird. Entwickler Playtonic Games hat mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet und laut eigener Aussage die am besten optimierte Version des Spiels abgeliefert.

Wie IGN nun herausgefunden hat, läuft das kunterbunte Abenteuer auf der aktuellen Nintendo Konsole in einer 900p-Auflösung im Docked-Modus, während im Handheld-Betrieb immerhin noch 600p geboten wird. Trotzdem soll die Umsetzung für Nintendo Switch eine deutlich konstantere Framerate aufweisen. Außerdem wird es ein spielinternes Erfolgs-System geben, ähnlich den Erfolgen und Trophäen auf Xbox One und PlayStation 4.

Yooka-Laylee wird darüber hinaus zumindest in den Arcade-Titeln innerhalb des Abenteuers mit nur einem Joy-Con spielbar sein. Alle Updates der anderen Versionen, darunter eie neue Pausenmusik, neuer Kamera-Modus, überarbeitete Designs, bessere Optimierung und vieles mehr, sind zudem bereits in die Switch-Version integriert.