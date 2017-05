Details zum 1. DLC von The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo hat erste Details zum Sommer-DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Der DLC wird Bestandteil des Expansion-Pass sein.

Neu ist unter anderem die Trial of the Sword-Herausforderung. An bestimmten heiligen Orten innerhalb der Welt warten ganz besondere Herausforderungen auf die mutigen Helden.



Das Ganze funktioniert ähnlich wie der Horde-Modus, welchen man aus anderen Spielen bereits kennt. Darin bekämpft man immer stärker werdende Wellen von Gegnern. Link beginnt die Herausforderung allerdings ohne jegliches Equipment oder Waffen. Sind alle Gegner in einem Raum besiegt, geht es in den nächsten.

Insgesamt 45 Räume wird es geben. Wer sie alle schafft, wird die wahre Macht des Master Swords entfesseln, heißt es von Seiten Nintendos.

Ebenfalls neu: Der Hero’s Path Modus. Darin werden auf der Karte alle Schritte angezeigt, die ihr innerhalb der letzten 200 Spielstunden in Hyrule getätigt habt. Zusätzlich lässt sich die Anzeige danach filtern, wo ihr die meiste Zeit verbracht habt und welche Gebiete ihr noch erkunden müsst.

Here’s a look at the Hero’s Path Mode from Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/44HvXaQCN6 — GoNintendoTweet (@GoNintendoTweet) 2. Mai 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Hard Mode und mehr

Außerdem hält mit dem DLC ein Hard Mode Einzug in das Spiel. Darin regenerieren Gegner prozentual Gesundheit, wenn ihr sie nicht schnell genug tötet. Außerdem sind alle Gegner um ein Level stärker und stellen somit eine größere Herausforderung dar.

Beispielsweise sind die roten Bokoblins aus dem normalen Modus nun blaue Bokoblins. Zudem sollte man immer in den Himmel schauen, da dort neue Gegner und Schatztruhen auf die Spieler warten können.

Eine weitere Neuerung ist das Reisemedaillon. Irgendwo in der Welt von Hyrule findet sich eine Schatztruhe, mit dem Medaillon darin. Wenn ihr es nutzt, könnt ihr eure aktuelle Position als Schnellreise-Ort auf der Karte einzeichnen. Allerdings kann immer nur ein so registrierter Ort gleichzeitig aktiv sein.

Acht neue Rüstungen wird es ebenfalls geben. Diese finden sich in versteckten Truhen innerhalb der Welt und orientieren sich an klassischen Titeln der The Legend of Zelda Serie. Darunter Majora’s Mask, Midna’s Helm oder Tingle’s Outfit.

Die letzte Neuerung ist die Korok Maske. Tragt ihr diese, vibriert die Maske, wenn ihr euch in der Nähe eines der 900 versteckten Koroks befindet.

Wann genau der DLC zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen wird, steht allerdings noch nicht fest.

