Destiny 2 – So bekommt ihr die Tanz-Party-Schlüssel

Seit dem letzten Update in Bungies beliebten Shooter Destiny 2, findet die sogenannte Fraktion-Rallye statt. Habt ihr euch für eine Fraktion entschieden und euch einmal etwas genauer in der Umgebung umgeschaut, so werdet ihr bei jedem der Vorsteher ein Gerät bemerken, welches die Anforderung „Tanz-Party-Schlüssel benötigt“ aufzeigt. Wie ihr die Tanz-Party schließlich starten könnt, erklären wir euch hier Schritt für Schritt anhand eines kleinen Specials.

Let’s dance!

Das müsst ihr bewältigen, um die Schlüssel zu erhalten:

Besiegt Endboss Calus im Leviathan-Raid. Habt ihr ein wenig Glück, hierbei handelt es sich um einen zufälligen Loot, dann lässt der Boss einen Loot-a-Palooza-Schlüssel fallen. Mit dem Schlüssel in der Tasche reist ihr schließlich zurück zum Turm, wo ihr nach dem passenden Terminal sucht. Anschließend gilt es ein kleines Minispiel zu bewältigen, wo ihr mithilfe von Sprüngen versteckte Kisten in der Nähe finden müsst. Dabei werden die Kisten mit dem Symbol für „Öffentliche Events“ gekennzeichnet. Alle Truhen geöffnet, erhaltet ihr schließlich einen Tanz-Party-Schlüssel, welchen ihr an den bereits oben genannten Apparaten einlösen könnt. Neben einspielender Party-Musik, erscheint eine Truhe mit Glimmer und eventuell einem blauen Gegenstandes.

