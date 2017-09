Destiny 2 Raid – Gamedesigner verrät Powerlevel für Leviathan

Am morgigen 13. September öffnet der ersten Destiny 2 Raid im MMO-Shooter (unser Review) seine Pforten. Der Leviathan-Raid wird den Beginn der Endgame-Inhalte markieren, welche euch im Shooter erwarten werden.

Jetzt äußerste sich Gamedesigner Luke Smith dazu, welches Equipment ihr tragen solltet, um in der Instanz bestehen zu können. Laut Smith setzt der Raid ein Powerlevel von 260 – 280 in eurer Ausrüstung voraus.

Destiny 2’s first Raid has a Power range of 260-280.

— Luke Smith (@thislukesmith) 11. September 2017