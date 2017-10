Destiny 2 – Erstes Eisenbanner Event startet nächste Woche

Am Dienstag, den 10. Oktober um 11:00 Uhr beginnt das erste Eisenbanner Event in Destiny 2. Enden wird es dann am darauffolgenden Dienstag ebenfalls um 11:00 Uhr. Bekannt ist das Eisenbanner Event bereits aus dem ersten Teil von Destiny. Trotzdem müssen sich Hüter auf gravierende Änderungen gefasst machen.

Modus: Kontrolle

In der kommenden Woche steht der Modus „Kontrolle“ unter der Flagge des Eisenbanner. Dabei tretet ihr in zwei Vierer-Teams gegeneinander an und das Powerlevel spielt keine Rolle. In der Zeit erhaltet ihr vermehrt Eisenbanner-Engramme und Eisenbanner-Tokens.

Zudem gibt es tägliche und saisonale Meilensteine. Bungie möchte außerdem auf der TwitchCon anhand eines Live Streams am 21. Oktober, um 01:30 Uhr MESZ mehr zum Thema Sasion Meilensteine für Clans zeigen.

Spielt die Kampagne durch…

…anders könnt ihr nicht am Eisenbanner Event eilnehmen.

Im wöchentlichen Update zeigte Bungie bereits die neuen Eisenbanner-Rüstungen:

