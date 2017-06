Destiny 2 erscheint früher – Details zur Beta + PS4 Exklusives

Activision und Bungie werden den Shooter Destiny 2 zwei Tage früher veröffentlichen. Das Spiel wird am 06. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Beta für Vorbesteller startet auf der PS4 am 18.07., auf der Xbox One geht es am 19.07. los. Am 21. Juli kann dann jeder an der Beta teilnehmen.

Zudem wird es auf der PlayStation 4 exklusive Inhalte geben: Eine zusätzliche Karte für den kompetitiven Multiplayer-Modus, einen kooperativwn Strike für drei Spieler, ein in Blau und Weiß gehaltenes Schiff, spezialisierte Ausrüstungssets und eine exklusive exotische Waffe.