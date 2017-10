Destiny 2 Eisenbanner – Alle Waffen im Überblick

Seit dem 10. Oktober läuft das erste Destiny 2 Eisenbanner-Event. In diesem PvP-Event treten zwei Teams mit je vier Spielern im Modus „Kontrolle“ gegeneinander an. Als Belohnung bei Lord Saladin, den ihr in der oberen Etage des Turms findet, winken einzigartige Waffen und Rüstungen.

Das Event endet am 17. Oktober um 11 Uhr. Power-Level-Vorteile sind deaktiviert. Es gibt keine Eisenbanner-Beutezüge und auch keinen Rang – es gibt lediglich Eisenbanner-Engramme.

Nach jedem gespielten Match erhaltet Ihr Eisenbanner-Token, die Ihr bei Lord Saladin eintauschen könnt. Für 20 dieser Token erhaltet Ihr ein Eisen-Engramm, welches einzigartige Waffen und Rüstungen bietet:

Klassenspezifische Eisenbanner-Rüstungsteile

Shader (Eisen-Bataillon und Eisenwolf), die eure Ausrüstung Gold-Silber färben

Weitere Belohnungen, wie zum Beispiel Legendäre Bruchstücke, Rüstungsteile und Waffen

und spezielle Eisenbanner-Waffen

Außerdem wurden bislang zwei freischaltbare Embleme entdeckt:

Die Waffen wollen wir uns heute einmal genauer anschauen.

Die Kinetik-Waffen

Die ruhige Hand – Handfeuerwaffe

Die Handfeuerwaffe “Die ruhige Hand” hat es in sich. Die Feuerrate beträgt 110 und die Magazin-Größe 8.

Perks:

Aggressives Gehäuse: Hoher Schaden, hoher Rückstoß

Hoher Schaden, hoher Rückstoß Gesetzloser: Präzise Kills verringern die Nachladezeit deutlich

Die Visier-Auswahl:

Wahre Sicht HV: erhöhte Reichweite, erhöhte Stabilität, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

erhöhte Reichweite, erhöhte Stabilität, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo Hitmark HV: präzises Visier, erhöht die Reichweite

präzises Visier, erhöht die Reichweite Kreuzfeuer HV: erhöhte Reichweite, verringerte Stabilität, verringertes Waffenbereitschaftstempo

Wahl zwischen:

Weitmündiger Magazinschacht: erhöhte Stabilität, erhöhtes Nachladetempo

erhöhte Stabilität, erhöhtes Nachladetempo Legiertes Magazin: Erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist.

Der Vorwärtspfad – Automatikgewehr

Der Vorwärtspfad ist ein enorm starkes Automatikgewehr. Es hat eine Feuerrate von 600 und eine Magazin-Größe von 43.

Die Waffen-Perks:

Adaptives Gehäuse: Ein abgerundeter Griff, zuverlässig und robust

Ein abgerundeter Griff, zuverlässig und robust Tipp mal an: Beim ersten Drücken des Abzugs werden Stabilität und Präzision kurzzeitig erhöht.

Die Visier-Auswahl:

Rotpunkt 2 MOA: Kurzer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

Kurzer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo Rotpunkt-Mikro: Geringer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

Geringer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo Gewehr-Zielfernrohr SSF: Langer Zoom, erhöhte Reichweite, verringert Waffenbereitschaftstempo

Wahl zwischen:

Panzerbrechende Geschosse: Geschosse verursachen zusätzlichen Schaden bei Schilden und durchdringen Ziele. Erhöhte Reichweite

Geschosse verursachen zusätzlichen Schaden bei Schilden und durchdringen Ziele. Erhöhte Reichweite Vergrößertes Magazin: Erhöhte Magazin-Größe, verringertes Nachladetempo

Die abgenutzte Spitze – Impulsgewehr

Die abgenutzte Spitze ist ein legendäres Impulsgewehr. Die Feuerrate liegt bei 540 und die Magazin-Größe bei 39.

Das sind die Perks:

Schnellfeuer-Gehäuse: Größere Munitionsreserven. Leicht erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist

Größere Munitionsreserven. Leicht erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist Zen-Moment: Mit dieser Waffe verursachter Schaden erhöht die Stabilität

Die Visier-Auswahl:

Hitmark OV: Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite Rotpunkt-Mikro: Geringer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

Geringer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo Gewehr-Zielfernrohr SSF: Langer Zoom, erhöhte Reichweite, verringert Waffenbereitschaftstempo

Wahl zwischen:

Taktisches Magazin : erhöht Stabilität, Nachladetempo und Magazingröße

: erhöht Stabilität, Nachladetempo und Magazingröße Verbesserte Geschosse: erhöhte Reichweite

Das führende Visier – Scout-Gewehr

Das Scout-Gewehr namens “Das führende Visier“ will dem MIDA-Multi-Tool Konkurrenz machen. Das führende Visier hat 150 Feuerrate, 14 Schuss im Magazin.

Die Perks:

Durchschlagendes Gehäuse: Langsames Feuer und hoher Schaden. Die Waffe wird präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung benutzt wird.

Langsames Feuer und hoher Schaden. Die Waffe wird präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung benutzt wird. Pulsmonitor: Das Magazin wird teilweise automatisch nachgeladen, wenn der Träger kritisch verletzt ist.

Die Visier-Auswahl:

Sauberer Schuss OV: Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite Rotpunkt 2 MOA: Kurzer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

Kurzer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo Gewehr-Zielfernrohr ST: Langer Zoom, erhöhte Reichweite, verringertes Waffenbereitschaftstempo

Wahl zwischen:

Taktisches Magazin: erhöht Stabilität, Nachladetempo und Magazingröße

erhöht Stabilität, Nachladetempo und Magazingröße Panzerbrechende Geschosse: Geschosse verursachen zusätzlichen Schaden bei Schilden und durchdringen Ziele. Erhöhte Reichweite

Die Energiewaffen

Bisher sind zwei Energiewaffen bekannt.

Die Rettung des Narren – Pistole

Die Rettung des Narren ist eine Pistole. Sie richtet Solar-Schaden an und hat eine Feuerrate von 450 sowie eine Magazin-Größe von 16.

Die Perks:

SUROS Schnellfeuer: Vollautomatik, größere Munitionsreserven. Leicht erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist

Vollautomatik, größere Munitionsreserven. Leicht erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist Bewegliche Zielscheibe: Erhöhtes Bewegungstempo und bessere Zielerfassung, während man sich bewegt und die Zielvorrichtung benutzt

Die Visier-Auswahl:

Kontrolle PV: Erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Stabilität

Erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Stabilität Taktisch PV: erhöhte Reichweite

erhöhte Reichweite Farpoint PV: erhöhte Reichweite, verringerte Stabilität, verringertes Waffenbereitschaftstempo

Wahl zwischen:

Prallgeschosse: Geschosse prallen auf harten Oberflächen ab, erhöhte Stabilität, erhöhte Reichweite

Geschosse prallen auf harten Oberflächen ab, erhöhte Stabilität, erhöhte Reichweite Verbesserte Geschosse: erhöhte Reichweite

Die Last des Helden – Maschinenpistole

Hierbei handelt es sich um eine enorm starke Maschinenpistole mit dem Namen “Die Last des Helden“. Sie richtet Leere-Schaden an, hat eine Feuerrate von 900 und eine Magazin-Größe von 33.

Die Perks:

Adaptives Gehäuse: Ein abgerundeter Griff, zuverlässig und robust

Ein abgerundeter Griff, zuverlässig und robust Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Verbessert Nachladetempo, Stabilität und Handhabung, wenn Feinde in unmittelbarer Nähe sind

Die Visier-Auswahl:

SLO-10 Post: Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite SPO-28 Front: Mittlerer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

Mittlerer Zoom, erhöhte Reichweite, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo SPO-26 Front: Rotpunktvisier, kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Wahl zwischen:

Großkalibergeschosse: Gegner werden zurückgeworfen, erhöhte Reichweite

Gegner werden zurückgeworfen, erhöhte Reichweite Fallmagazin: Magazin wird beim Nachladen abgestoßen, sodass eventuell Munition verschwendet wird. Stark erhöhtes Nachladetempo

Die Powerwaffen

Der kluge Tadel – Fusionsgewehr

Der kluge Tadel ist ein Fusionsgewehr. Es richtet Arkus-Schaden an, hat eine Ladezeit von 900 und eine Magazin-Größe von 5. Die Schlagkraft liegt am Maximum.

Das sind die Perks:

Durchschlagendes Gehäuse: Langsames Feuer und hoher Schaden. Diese Waffe ist präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung genutzt wird.

Langsames Feuer und hoher Schaden. Diese Waffe ist präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung genutzt wird. Allerhöchste Eisenbahn: Wenn Ihr zu dieser Waffe wechselt, wird für kurze Zeit die Ladezeit verringert und das Handhabungstempo erhöht

Die Visier-Auswahl:

Sauberer Schuss OV: Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite Rotpunkt 2 MOA: Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Kurzer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite Rotpunkt-Mikro: Geringer Zoom, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo, erhöhte Reichweite

Wahl zwischen den Perks:

Flüssige Spulen: Langsames Nachladen für größeren Schaden

Langsames Nachladen für größeren Schaden Verbesserte Batterie: erhöhte Magazingröße

Die Wut des Tages – Granatenwerfer

Die Wut des Tages ist ein Granatenwerfer mit Solar-Schaden. Die Feuerrate liegt bei 100 und die Magazin-Größe bei 7.

Die Perks:

Präzisionsgehäuse: Feuert ein langsameres Geschoss ab, das abprallt. Haltet die Schusstaste zum Feuern gedrückt und lasst sie los, um das Geschoss explodieren zu lassen.

Feuert ein langsameres Geschoss ab, das abprallt. Haltet die Schusstaste zum Feuern gedrückt und lasst sie los, um das Geschoss explodieren zu lassen. Schnappschussvisier: Die Zielvorrichtung kann schneller benutzt werden.

Die Abschusslauf-Auswahl:

Gegengewicht: Bessere Rückstoßkontrolle, erhöhte Stabilität, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo

Bessere Rückstoßkontrolle, erhöhte Stabilität, erhöhtes Waffenbereitschaftstempo Enge Schüsse: Erhöhte Stabilität, erhöhter Explosionsradius, verringerte Geschossgeschwindigkeit

Erhöhte Stabilität, erhöhter Explosionsradius, verringerte Geschossgeschwindigkeit Flüchtiger Abschuss: Vergrößerter Explosionsradius, verringertes Waffenbereitschaftstempo, verringerte Geschossgeschwindigkeit

Wahl zwischen: