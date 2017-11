Die Fraktionsrallye kehrt zu Destiny 2 zurück

Der Gruppenkampf beginnt.

Vollstrecker Hideo, Arach Jalaal und Lakshmi- 2 warten seit dem Weekly Reset vom 07. November auf euren Treueschwur. Mit anderen Worten startet die Fraktionsrallye in Destiny 2 auf den Konsolen zum zweiten Mal, während ihr euch auf dem PC das erste Mal für eine Fraktion entscheidet.

Was ist die Fraktionsrallye?

In Destiny 2 gibt es drei Fraktionen, denen ihr euch in Form eines Events anschließen könnt. Diese halten unter anderem spezifische Beute für euch bereit.

Habt ihr euch für eine der Drei Fraktionen entschieden, so heißt es ab diesem Zeitpunkt Abzeichen zu sammeln. Um ein Fraktionsengramm zu erhalten, müsst ihr 20 Fraktionstokens eintauschen.

Die Fraktion die am Ende der Rallye die meisten Tokens sammelt, hält für den Spieler eine ganz spezielle Fraktionswaffe zum Erwerb bereit. Habt Ihr euch für die Siegerfraktion entschieden, so könnt ihr euch diese für 1.000 Glimmer sichern. Wenn ihr hingegen die falsche Fraktion wählt, fällt der stolze Preis von 50000 Glimmer für die Fraktionswaffe an.

Wählt Weise, den dieses Mal ist die Fraktionswahl charakterübergreifend!

Wie bekommt man Fraktionstokens?

Fraktionstokens werden für folgende Aktivitäten vergeben:

Abschließen von öffentlichen Events

Abschließen von Strikes

Abschließen von Schmelztiegel Matches

Als Phasenbelohnung im Leviathan- Raid

Abschließen der Täglichen Meilensteine

Öffnen von Kisten

Zerstören von feindlichen Vorräten

Was bieten die Fraktion?

Die Siegesprämien

Die Fraktionsrallye endet am 14. November 2017.