Destiny 2: Activision präsentiert erstes Gameplay

Das Warten der Fans hat endlich ein Ende! Bungie und Activision haben auf einem Event im Jet Center in Hawthorne, Kalifornien, erstmalig per weltweitem Livestream Spielszenen aus Destiny 2 gezeigt. Destiny 2 führt die Spieler auf eine epische Reise, um die Menschheit vor der Auslöschung zur bewahren.

Die Live-Übertragung zeigte zahlreiche der möglichen Aktivitäten und eröffnete mit einer dramatischen Kampagnenmission, die das Kernthema des Spiels verdeutlichte: Was macht ein Mensch, nachdem seine Heimat zerstört und er all seiner Kräfte beraubt wurde? Weiterhin erhielten die Zuschauer detaillierte Einblicke in die neuen Schauplätze sowie in die sozialen und kooperativen Aktivitäten des Spiels, darunter die brandneuen „Guide-Spiele“. Im September wird Destiny 2 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. PS4-Spieler dürfen sich zudem über zeitexklusive Zusatzinhalte freuen.

Destiny 2: Erstes Gameplay-Video:

Zusätzlich wurden erste Details zur Geschichte von Destiny 2 bekannt. In der Story von Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem mächtigen neuen Feind und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter, einen so genannten „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter in Destiny 2 müssen die Spieler neue Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen und geschlossen zurückzuschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern.

Quelle: PM Activision