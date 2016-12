Der Launch-Trailer zu The Walking Dead: A New Frontier ist da

Endlich hat das Warten bald ein Ende! Am 20. Dezember 2016 veröffentlicht Telltale Games mit der dritten Staffel von The Walking Dead die Fortsetzung der überaus beliebten Point and Click-Reihe rund um die junge Clementine, die sich einen Weg durch eine scheinbar nicht enden wollende Zombie-Plage kämpft.

Direkt zum Release erwartet Fans eine Doppelepisode der fünften Staffel, die wieder in fünf Folgen unterteilt wird. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung, präsentiert uns Telltale Games heute den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier‘ Launch Trailer

Neben der digitalen Veröffentlichung im PlayStation Network und via Xbox Live, wird die dritte Staffel von The Walking Dead auch zu einem späteren Zeitpunkt als Disk-Variante erscheinen.

