Demo zu Wolfenstein II: The New Colossus verfügbar

Der Shooter Wolfenstein II: The New Colossus gilt unter Fans als einer der Besten Shooter diesen Jahres und auch unser Lars hat dem Titel seine Qualitäten in seinem Testbericht bestätigt.

Für alle Unentschlossenen gibt es nun eine kostenlose Demo zu Wolfenstein 2 nun auf PlayStation 4 und Xbox One. In selbiger könnt ihr das komplette erste Level spielen. Bei einem Kauf der Vollversion kann der Spielstand inklusive Trophäen und Erfolgen anschließend einfach übertragen werden.

Quelle: PM Bethesda