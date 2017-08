Demo zu NBA Live 18 für die PlayStation 4 und Xbox One verfügbar; Trackliste bekannt

Wie jedes Jahr, schickt auch EA Sports wieder etliche Sportspiele in einer verbesserten Form und mit aktuellen Lizenzen ins Rennen. Neben NHL 18 oder FIFA 18, darf NBA Live 18 natürlich nicht fehlen. Eine Demo wurde jetzt für die PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

„Folge niemandem, sei The One in der NBA LIVE 18-Demo. THE ONE ist ein brandneues dynamisches Karriereerlebnis, in dem sich alles um deinen Spieler, deine Entscheidungen und dein Vermächtnis dreht. Schaffe eine einzigartige Spieleridentität und meistere deine gewählte Rolle auf dem Spielfeld mit Signature-Fähigkeiten und Merkmalen, die nur du einsetzen kannst. Werde in The League der beste Basketballer auf dem Parkett und sorge auf den Story-Courts in The Streets für Furore. Meistere die Herausforderungen von LIVE Event-Inhalten an der Seite anderer Spieler oder tritt gegen diese an. Beherrsche das Spielfeld mit einem innovativen One-on-One-Gameplay, das dir ein ganzes Arsenal neuer Moves für jede Position sowie eine einzigartige Kontrolle gewährt. Deine Karriere endet hier nicht. Setze deine Reise fort und übernimm die Fortschritte deines Charakters in NBA LIVE 18.“