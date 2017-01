Überraschung: Capcoms humoristisches Zombie-Action-Spiel Dead Rising 4 hat mit etwas Verspätung doch eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten und wird nun endlich auch in Deutschland erscheinen.

Das Spiel wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen: Am 31. Januar 2017 als Download und am 28. Februar 2017 dann auf Disc im Handel.