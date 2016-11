Mit Dead Rising 4 geht die Xbox-exklusive Zombie-Serie Anfang Dezember in die nächste Runde. Allerdings nicht in Deutschland, denn wie die Kollegen von Gamers Global nun in Erfahrung gebracht haben, wird der vierte Teil hierzulande nicht erscheinen.

Warum genau das Spiel nicht in Deutschland erscheinen wird, ist allerdings unklar. Gründe wurden nicht genannt.