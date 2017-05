Dead Cells Entwickler haben Interesse an Switch Umsetzung

Die Entwickler des Roguelike-Metroidvania Dead Cells haben Interesse an der Nintendo Switch bekundet. Via Twitter teilte ein Entwickler das Bild des Spieles zusammen mit der neuen Konsole und dem Text:

„Wir haben einen Traum… Und dieser ist kein Geheimnis!“

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht, allerdings steht das Team offenbar hinter den Kulissen bereits in Kontakt mit Nintendo.

Dead Cells ist seit dem 10. Mai für den PC via Steam erhältlich und erfreut sich seither herausragender Bewertungen. Die Handlung spielt in einem Schloss, in dem man sich seinen Weg durch die finsteren Gänge voller Gegner kämpfen muss. Die Entwickler beschreiben das Gameplay als Roguelike-Metroidvania-Miax mit einer Prise „Dark Souls Lite“.

Ob und wann wir in den Genuss einer Konsolenversion kommen, ist also noch unklar. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.