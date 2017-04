Dead by Daylight – Erscheinungstermin für Konsolen steht fest

Das asymmetrische Horrorspiel Dead by Daylight von den Starbreeze Studios und Behaviour Digital wird in diesem Jahr endlich auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nun haben die Entwickler den finalen Releasetermin bekannt gegeben.

Erscheinen wird der Titel am 23. Juni 2017 zu einem Preis von 29,99 US-Dollar. Das dürfte vermutlich auch dem Preis für Europa entsprechen.

Dazu spendieren die Entwickler neben dem Hauptspiel ein paar Extras: Den offiziellen Soundtrack, die drei DLCs „The 80’s Suitcase“, „The Bloodstained Sack“ und „The Of Flesh and Mud“ und ein noch unbekannter Zusatzinhalt.

Nachdem das Spiel bereits seit Juni vergangenen Jahres für den PC erhältlich ist und sich mittlerweile über 1,8 Millionen Mal verkaufen konnte, folgt 2017 endlich die Konsolenumsetzung.

Dead by Daylight bläst auf Konsolen zur Jagd

Dead by Daylight ist ein Horror-Spiel, welches auf den Multiplayermodus ausgelegt ist. Darin stehen sich ein Killer, der das Geschehen aus der Ego-Perspektive erlebt und vier potentielle Opfer gegenüber. Das Spiel endet wenn alle Spieler tot oder geflüchtet sind.

Damit diese den scheinbar übermächtigen Feind besser im Auge behalten können, spielen die Opfer den Titel aus der Third-Person-Ansicht. Zur Auswahl stehen verschiedene Killer, darunter auch übernatürliche Kreaturen, die allesamt mit einzigartigen Fähigkeiten aufwarten.

Die Spielwelt wird prozedural aufgebaut und basiert auf sechs Spielwelt-Vorlagen und daher für reichlich Abwechslung und immer neue Spielerfahrungen sorgen. Bislang gab es insgesamt sechs verschiedene Klassen des Killers, darunter der Fallensteller, der Hinterwäldler oder die Hexe.