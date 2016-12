Dauntless: Neues Koop-RPG ehemaliger League of Legends Entwickler

Im Rahmen der Game Awards 2016 wurde das Koop-Rollenspiel Dauntless der neuen Entwickler Phoenix Labs angekündigt. Hinter dem neuen Namen stecken allerdings keine Unbekannten.

So verbirgt sich hinter dem Studio unter anderem Jesse Houston, der in der Vergangenheit bereits für BioWare an Mass Effect und für Riot Games an League of Legends gearbeitet hat.

Allzu viel ist trotz Ankündigungstrailer zu Dauntless noch nicht bekannt. Als Inspiration für den Titel dienten unter anderem Dark Souls, Monster Hunter und World of Warcraft.

Dauntless soll 2017 als Free-to-Play-Titel für den PC erscheinen. Ob und wann eine Konsolenumsetzung folgen wird, steht bisher noch nicht fest.