Das sind die PlayStation-Plus-Spiele im Februar 2017

Passend zum Start in den neuen Monat hat Sony heute im PlayStation-Blog die neuen PlayStation-Plus-Spiele bekannt gegeben, die in ab dem 7. Februar 2017 kostenlos für alle PlayStation Plus-Nutzer verfügbar sind. In diesem Monat erwartet euch mit LittleBigPlanet 3 ein echter Jump and Run-Klassiker auf der PlayStation 4, der unbedingt einen Weg in eure digitale Spielesammlung finden sollte.

Das komplette Lineup für den 7. Februar sieht wie folgt aus:

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3/PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita/PS4)

TorqueL (PS Vita/PS4)

Videoübersicht gefällig? Bitteschön:

Wer sich zudem die Gratisspiele aus dem Monat Januar noch nicht gesichert hat, der kann die folgenden Titel noch bis zum kommenden Dienstag kostenlos sichern:

