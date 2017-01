Das sind die Gewinner unserer Gewinnspielaktionen im Dezember und Januar

Liebe Community, in den letzten Wochen gab es auf unserem Portal eine ganze Reihe an tollen Gewinnspielen, die wir an dieser Stelle auflösen wollen und hiermit die Gewinner(-innen) bekannt geben möchten.

Activision-Gewinnspielwoche

In der ersten Gewinnspielwoche rund um Activision, galt es einige Fragen rund um die aktuellen Spiele des Unternehmens zu beantworten. Alle richtigen Einsendungen, nahmen an der Verlosung teil. Die Gewinner sind:

Preis: Activision Fanpaket bestehend aus einem Call of Duty: Infinite Warfare-Poster, dem Xbox One-Spiel Call of Duty: Advanced Warfare und einem Destiny-T-Shirt – Rafael E. Preis: Skylanders-Paket bestehend aus drei Skylanders-Battlecast Sets und einem tollen Spell Book für eure Karten – Michael F. „Realheffer“ Preis: Das Xbox 360-Spiel Transformers: The Dark Spark inkl. einem Destiny T-Shirt – Kasumi Preis: King’s Quest für den PC – Tanja H. Preis: ein Destiny-T-Shirt – Prodder

Ubisoft-Gewinnspielwoche

In der Gewinnspielwoche von Ubisoft gab es keine Spiele, dafür aber ziemlich viel cooles Merchandise zu gewinnen. Vor allem Freunde von dem Open-World-Titel Watch_Dogs 2 werden dabei auf ihre Kosten gekommen sein:

1. Preis: Watch_Dogs 2-Fanpaket bestehend aus einer coolen Jacke, einem passenden T-Shirt, einem Kopfhörer-Set sowie einem Aufnäher zum Spiel – Speedhunter „Martin V.“

2. und 3. Preis: je ein 30 Jahre Ubisoft-Paket bestehend aus einer Uni 30-Cap, einem Far Cry Primal Säbelzahntiger und einem Watch_Dogs 2 Kopfhörer-Set – jeweils ein Paket für Nahim R. „IcH“ und Paul F.

4. Preis: ein Watch_Dogs 2 Aufnäher plus ein Watch_Dogs 2 Kopfhörer-Set – Latarox83 „Volker Z.“

5. Preis: ein Watch_Dogs 2 Kopfhörer-Set – Hamsterspitzmaus „Dennis R.“

EA-Gewinnwoche

In der Gewinnspielwoche mit EA haben wir es richtig krachen lassen und konnten euch in Zusammenarbeit mit Electronic Arts und Numskull drei coole Pakete rund um Titanfall 2 anbieten:

Preis: Einmal Titanfall 2 für die PlayStation 4 – Santoris Preis: Einmal Titanfall 2 für die Xbox One – Razor „Robert B.“ Preis: Merchandise-Paket zu Titanfall 2 von Numskull bestehen aus einer Titanfall 2 Steel-Tasse, einer Militia-Basecap und einem Titanfall 2 Schlüsselanhänger – Dome „Dominik H.“

Nintendo Gewinnspielwoche

Zu Weihnachten gab es dann die volle Portion „Super Mario“ dank Nintendo Deutschland für euch. Wir haben zwei 3DS-Hits und eine Yoshi-Plate für euren New Nintendo 3DS verlost:

1. Preis: 1x Super Mario Maker für Nintendo 3DS – Nicole D.

2. Preis: 1x Mario Party: Star Rush für Nintendo 3DS – Matthias K.

3. Preis: 1x Yoshi-Plate für den New Nintendo 3DS – aurian28 „Melanie R“

2K Games-Gewinnwoche

Zum Start in das Jahr 2017 haben wir mit 2K-Games coole Preise rund um Mafia 3 und XCOM 2 verlost:

Preis: Ein Download-Code für die PlayStation 4-Version von XCOM 2 – Alex K alybubsen Preis: Ein Merchandise-Paket zu Mafia 3 bestehend aus einem T-Shirt, einem Kartenset, einem Feuerzeug, einem Mafia 3-Badge und einer Mafia 3-Tasse – Darunia67 „Daniel F.“ Preis: Ein Merchandise-Paket zu Mafia 3 bestehend aus einem T-Shirt, einem Stoffbeutel, einem Badge sowie einem Pin. – ConSOULero „Carsten S.“

Neujahrsaktion mit GameStop

Auch mit GameStop hatten wir eine tolle Neujahrs-Aktion am Start! So haben wir mit unseren Kollegen vier Exemplare der Videobearbeitungssoftware PowerDirctor 15 von CyberLink verlost. Folgende vier Nutzer können sich über den Preis freuen:

Friedoko

Dennis Rack

Miranda Falkenhagen

Tanja Hammerschmidt

Wir bitten alle Gewinner(innen) eine Email mit ihrer Anschrift und ihrem Benutzernamen! an Chris@gamezgeneration.de mitsamt des Betreffs „Gewonnen im Januar 2017“ bis spätestens Sonntag, den 12. Februar 2017 zu senden, damit wir die Preise zeitnah an euch versenden können. Der Versand einiger Preise erfolgt direkt über unsere Partnerfirmen.

Wir danken euch allen für eure Teilnahme und versprechen auch in 2017 die eine oder andere attraktive Gewinnspielaktion. 🙂