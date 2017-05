Das sind die Gewinner(-innen) unserer aktuellen Gewinnspiele

Liebe Community, in den letzten Wochen gab es drei recht umfangreiche Gewinnspiele auf unserem Portal, die wir mit dieser News auflösen wollen. Den Anfang macht das Nintendo-Gewinnspiel rund um euer persönliches Spielehighlight aus der Wii U-Ära.

Euer persönliches Nintendo Wii U Highlight

Hier wollten wir von euch erfahren, welcher Spieletitel euch am meisten auf der Nintendo Wii U gefallen hat. Jede Einsendung, die neben einem genannten Spieletitel auch eine Begründung beinhaltete, landete in unserem Gewinnspieltopf und das sind die glücklichen Gewinner.

Starfox Zero gewinnt Jan B.

„Mein Nintendo Wii U Highlight war Captain Toad Treasure Tracker. Das Spiel mag auf den ersten Blick kurzweilig und simpel sein. Doch hinter der bunten Fassade versteckt sich eine echte Knobelnuss, die in den höheren Stages viel fordert und mit der niedlichen Präsentation begeistert. Für mich eine der positivsten Überraschungen der Wii U Ära und das obwohl es als Spinoff entstanden ist.

SteamWorld Collection geht an Florian C.

„Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Das Spiel ist in praktisch jeder Hinsicht ein Knüller. Optisch hat es den unverwechselbaren Donkey Kong Charme, musikalisch überzeugt es mit David Wises Soundtrack, aber auch dem neuen rockigen Soundtrack in den Bosskämpfen auf ganzer Linie, das Spiel ist schön herausfordend (persönlich genau das, was ich suche), aber nie unfair. Das Leveldesign ist voller Überraschungen und sehr immersiv gestaltet, besonders in den neuen Wasserlevels fühlt man sich bei der Atmosphäre ganz im Spiel. Außerdem hat man eine ganze Menge Sammelbares, sodass auch ein hoher Wiederspielwert nicht fehlt. Schön ist auch die größere Charakterauswahl. Schade ist bloß der geringe Gebrauch von den Wii U Funktionalitäten, aber dennoch ist es rundum ein Blockbuster, bei dem an jeder Ecke der Feinschliff erkennbar ist und überall sind Details und Nostalgiemomente gestreut worden. Zu zweit macht es zudem auch viel Spaß, die Welten zu erkunden.“

Pokémon Tekken fightet bald bei Tom A.

„Mit Super Mario 3D World hat Nintendo eines der größten Highlights der Wii U veröffentlicht. Ich meine das Spiel ist doch einfach genial. Es besitzt so viele Spielelemente vergangener Super Mario Spiele und vereint sie zu einem stimmigen Gesamtwerk. Besonders cool finde ich den Mehrspielermodus. Es macht so viel Spaß mit seinen Freunden die Welten zu erkunden, auch wenn es manchmal chaotisch werden kann. Zudem sieht das Spiel richtig gut aus und es ist eines der wenigen Spiele der letzten Jahre welche ich zu 100 Prozent abgeschlossen habe.“

Minecraft Wii U Edition geht an Karsten Fi.

„Ich finde und fand Mario Kart 8 auf der Wii U am besten. Durch die Switch ist es zwar nicht mehr exklusiv, aber ich glaube ich habe über 100 Stunden mit dem Spiel locker verbracht. Es war das erste Mario Kart was ich online spielen konnte und dadurch habe ich mich sehr mit dem Spiel auseinandergesetzt. Zudem finde ich das MK8 die beste Streckenauswahl aller Mario Kart Spiele bietet und die Zusatzinhalte den Wiederspielwert erhöht haben. Sobald ich eine Switch besitze werde ich mir das Spiel auch noch einmal auf der neuen Konsole kaufen.“

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD erhält Jan Bl.

„Die Wii U hatte sehr viele tolle Highlights und vor allem ein HD-Remake eines meiner Lieblingsspiele mit Wind Waker HD. Mein Liebling unter allen Spielen war aber Splatoon. Ich bin eigentlich kein großer Fan von (Ego-) Shootern, doch was Nintendo hier abgeliefert hat war ganz großes Kino. Ich hatte selten so viel Spaß bei einem Online-Spiel wie bei Splatoon. Das Farbkonzept ist genial simpel und zugleich simpel genial. Für mich eine der stärksten neuen Marken der letzten Jahre, die zeigt das ein guter Shooter nicht immer grau-braun sein muss.“

The Legend of Zelda-Gewinnspiel

In unserem Zelda-Gewinnspiel zum Launch von The Legend of Zelda: Breath of the Wild war eure Kreativität gefragt. Hier solltet ihr eine kreative Einsendung bei uns einschicken, von realen Umgebungen, Objekten oder Figuren, die euch an die Spielereihe von The Legend of Zelda erinnern. Wir waren wirklich überwältigt von den sehr kreativen Einfällen und möchten folgende drei Gewinner küren.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch inkl. Shirt und Kissen gewinnt Jared P. mit seinem Bild mit dem Titel „Schatz am Hylia See“

jeweils einmal The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U Version) inkl. einem Tshirt zum Spiel gewinnen Franziska und Arne

Ostereier-Suche

Bei unserer Ostereier-Suche, galt es die Fundorte von vier Ostereiern auf unserem Portal zu finden. Die Fundorte waren wie folgt:

http://www.gamezgeneration.de/testbericht-pokemon-sonne-pokemon-mond/

http://www.gamezgeneration.de/testbericht-for-honor/

http://www.gamezgeneration.de/testbericht-skylanders-imaginators-nintendo-switch/

http://www.gamezgeneration.de/gzg-unterwegs-pes-media-cup-2017/

Zahlreiche fleißige Eiersammler haben die Lösung gefunden und bei uns eingereicht und folgende Personen dürfen sich über einen der Gewinne freuen.

Metal Gear Solid V: Definitive Edition gewinnt Etienne C.

PES 2017 mitsamt einer Cap zum Spiel gehen an David Kr.

Pokémon Mond geht an Piotr Z.

Pokémon Sonne gewinnt Andal R.

die zwei Oster-Skylander gewinnt Martin I.

Skylanders Imaginators für Xbox 360 geht an Petra H.

Ubisoft Paket 1 (Assassins Creed) gewinnt Alex Ko.

Ubisoft Paket 2 (Kleidung) geht an Kim L.

Ubsisoft Paket 3 (For Honor) geht an Adrian W.

Wir danken allen Teilnehmern für die Beteiligung an den drei Aktionen und wir versuchen euch schon bald neue spannende Gewinnaktionen bieten zu können. In den kommenden Tagen werden wir alle Gewinner(-innen) über ihre genutzte Email kontaktieren, damit ihr uns eure Adressen mitteilen könnt. 🙂