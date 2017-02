Das Rennen geht weiter: Project CARS 2 angekündigt

Was viele bereits seit längerer Zeit vermuteten, ist nun offiziell! Die Slightly Mad Studios und BANDAI NAMCO Entertainment haben die Entwicklung von Project CARS 2 bestätigt. Das Spiel ist aktuell für PlayStation 4, Xbox One und PC in Entwicklung und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Project CARS 2: Von Gamern für Gamer

Eine der großen Besonderheiten von Project CARS 2 ist, dass das Spiel von Gamern geschaffen und von einem Team aus erstklassigen Rennfahrern – darunter auch der zweimalige Le Mans-Champion Tommy Milner, Audi-Werksfahrer René Rast, Stunt-Fahrer Ben Collins (Skyfall, Doctor Strange) sowie Rallycross- und Rennsimulationschampion Mitchell DeJong – auf Herz und Nieren getestet wurde.

Der Titel soll das vollständige Racing-Spektrum für Fahrer jeder Kompetenzstufe bieten und gibt Spielern die vollkommene Freiheit, selbst zu entscheiden, was und wann gefahren wird.

Einen ersten Trailer zum Spiel hat Bandai Namco heute veröffentlicht:

Quelle: PM Bandai Namco Games