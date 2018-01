Das farbenfrohe Abenteuer Fe hat seinen Release-Termin erhalten

Electronic Arts hat nun das Geheimnis rund um den Releasetermin von dem kommenden EA Originals-Titel Fe gelüftet. Demnach wird das Spiel am 16. Februar weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Fe – Euer Abenteuer in einer farbenfrohen Welt

Das vom preisgekrönten schwedischen Studio Zoink Games entwickelte Plattformspiel Fe ist in einer fantasievollen offenen Welt angesiedelt. Spieler brechen zu einem Abenteuer auf, um die Geheimnisse des Waldes wortlos und nur anhand optischer Eindrücke und Geräusche zu entdecken.

Die magische Umgebung von Fe wird Spieler in ihren Bann ziehen, während sie Geheimnisse aufdecken, Rätsel lösen und den mystischen Kreaturen des Waldes begegnen. Spieler bahnen sich kletternd, gleitend und grabend einen Weg durch die offene Spielwelt und treffen dabei auf Pflanzen und Tiere, mit denen sie interagieren können, um sie vor den Silent Ones, roboterähnliche Maschinen, die den Wald bedrohen, zu retten. In einer Spielumgebung mit unglaublicher Bewegungsfreiheit, die voller Geheimnisse steckt, schlüpft der Spieler in die Rolle von Fe und entdeckt eine Welt, die er nie wieder verlassen möchte.

Fe – Trailer:

Quelle: PM Electronic Arts