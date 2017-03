Das ändert sich am 13. Kapitel von Final Fantasy XV

In einem Interview mit GameInformer hat sich Produzent Haruyoshi Sawatari von Square Enix zu den Änderungen am 13. Kapitel des Rollenspiels Final Fantasy XV geäußert und neue Details bekanntgegeben.

Das Update, welches die Änderungen beinhaltet wird am 28. März erscheinen.

Zunächst werden es einige Änderungen an der Spielbalance und Verbesserungen, die auf dem Feedback der Spieler basieren, in das Abenteuer schaffen. Im Kapitel 13 war Noctis ursprünglich alleine unterwegs. Jetzt wurde zusätzlich eine separate Route für Gladio und Ignis implementiert, nachdem sie von Noctis getrennt wurden.

Der Spieler steuert Gladio erlebt, was in der Zeit passiert, bis alle wieder vereint sind. Dazu gesellen sich einige neue Zwischensequenzen, die die Geschehnisse von Noctis‘ Alleingang beleuchten. Außerdem erfährt man, was mit Emperor Aldercapt und Ravus geschehen ist.