Darksiders 3 wurde offiziell angekündigt

Nachdem es die Spatzen zwischenzeitlich schon von den Dächern gepfiffen haben, ist es nun offiziell: THQ Nordic hat die Entwicklung von Darksiders 3 offiziell bestätigt. Darksiders 3 ist zurzeit in Entwicklung für PC, PlayStation 4 und Xbox One und soll 2018 für die genannten Systeme erscheinen.

Das Unternehmen gab ebenfalls bekannt, dass es für die Entwicklung des umfangreichen und mit Spannung erwarteten Titels mit dem Team von Gunfire Games zusammenarbeitet, welches sich hauptsächlich aus den ursprünglichen Schöpfern der Darksiders-Reihe zusammensetzt.

„Das Team von Gunfire ist seit der Entstehung von Darksiders eng in jeden Aspekt der Reihe involviert gewesen“, sagte Reinhard Pollice, Director of Business and Product Development bei THQ Nordic AB. „Es gibt schlicht und einfach kein anderes Team, das besser dafür qualifiziert wäre, Darksiders III zu erschaffen. Den Anfang macht unsere unberechenbare und geheimnisvolle Heldin FURY – eine Magierin, die als mächtigste der vier apokalyptischen Reiter gilt!“