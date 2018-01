DARK SOULS: REMASTERED angekündigt- Technische Details bekannt

Im Rahmen der Nintendo Direct-Veranstaltung hat Bandai Namco Dark Souls Remastered für alle aktuellen Konsolen vorgestellt. Nun sind auch die vollständigen technischen Details bekannt.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe lädt Spieler ein, erneut das verfluchte Königreich von Lordran in DARK SOULS: REMASTERED zu bereisen. Die Remaster Edition erscheint am 25. Mai 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC via STEAM.

DARK SOULS: REMASTERED ist der erste Teil der berühmten Spielereihe, der für Nintendo Switch verfügbar sein wird. Die einzigartigen Fähigkeiten der portablen Nintendo Konsole liefern dabei neue Spielmöglichkeiten für unterwegs.

Das von FromSoftware Inc. entwickelte DARK SOULS: REMASTERED ist der erste Teil der von Kritikern gefeierten Action-Rollenspielserie, in dem Spieler das Königreich von Lordran erkunden können. Die vielfältige Welt von DARK SOULS wird dabei in hochskalierter 4K-Auflösung mit 60 FPS auf der PlayStation 4, Xbox One X oder dem PC via STEAM präsentiert. Die Nintendo Switch-Version wird eine 1080p Auflösung bei 30FPS im TV Modus bieten. Details zum Handheld-Modus wurden noch nicht verraten.

In der Welt von DARK SOULS: REMASTERED gibt es neun online Pakte zu entdecken, welche die Interaktionen zwischen den Spielern fördern werden. Kooperation oder Konfrontation, Unterstützung oder Verrat – für welche Allianz sich Spieler entscheiden, bleibt ganz ihnen überlassen. Bis zu sechs Spieler können online miteinander spielen, um sich in der Kampagne zu unterstützen oder zu bekämpfen.

Hochwertige Sammleredtion: Dark Souls Trilogy für PlayStation 4

Weiterhin wurde eine exklusive Dark Souls Trilogy für PS4 angekündigt, die alle drei Dark Souls-Spiele enthält und in einer speziellen Box ausgeliefert wird. Im Detail finden sich darin folgende Inhalte:

Original Book End

Bookend “Waka Fire”

Bookend “Senior Knight”

Dark soul item dictionary

Item Encycropedia Ⅰ

Item Encycropedia Ⅱ

Item Encycropedia Ⅲ

Memorial art set

Special art × 10 sheets

Dedicated frame

Der Preis für die Box liegt bei umgerechnet etwa 440 US Dollar. Bislang wurde die Edition jedoch nur für Japan angekündigt.