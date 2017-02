Bandai Namco hat neue Bilder und ein Gameplay-Video zur kommenden Erweiterung für das Action-Rollenspiel Dark Souls III veröffentlicht.

The Ringed City, so der Name des AddOns, wird der zweite und letzte DLC für das Spiel sein. Die Erweiterung führt Spieler in ein komplett neues Gebiet und hält neue Gegner, Bosse, Gegenstände und Zaubersprüche bereit. Darin jagen Spieler Slave Knight Gael bis ans Ende der Welt.

Erscheinen wird The Ringed City am 28. März 2017.