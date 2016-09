Dark Souls: DLCs tragen die Serie zu Grabe

Der Schock für Fans der beliebten Dark Souls-Reihe von From Software sitzt tief. In einem Interview mit Polygon hat From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki das Ende der Serie angekündigt!

Er sagt, dass mit den letzten beiden großen Erweiterungen zu Dark Souls 3 die Action-RPG-Reihe ein Ende finden wird.

„Es wird Zeit, die Marke zurückzulassen und weiterzuziehen„, meint Miyazaki.

Zukünftige Projekte innerhalb des Universums seine zwar möglich, allerdings handele es sich hierbei vermutlich eher um HD-Remakes der ersten beiden Abenteuer.

Was sagt ihr? Schade drum? Oder wird es Zeit für ein paar neue, frische Ideen?

In unserem Testbericht zeigte Dark Souls 3 zumindest schon erste Ermüdungserscheinungen.

Die erste große Erweiterung Ashes of Ariandel wird am 25. Oktober 2016 erscheinen.

Quelle: Polygon