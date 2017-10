Cuphead: Don’t Deal with the Devil Review

Wer immer noch Spiele wie Contra oder Metal Slug vermisst, für jenen wird mit Cuphead: Don’t Deal with the Devil Abhilfe geschaffen! Cuphead orientiert sich ganz an den ganzen Run ’n Gun-Klassikern und ähnelt dabei einem 30er Jahre Cartoon. Aufschluss darüber, weshalb uns das bockschwere Abenteuer über alle Maßen unterhalten hat, gibt unser Testbericht!

Die Tasse mit der Spielsucht

Was im richtigen Leben ein ernstes Thema ist, setzt bei Cuphead: Don’t Deal with the Deal den Grundstein für unsere Handlung. Wie der Name des Spiels schon sagt, hat sich unser kleine Cuphead – euphorisiert von seinen Gewinnen im Casino– auf ein Spiel mit dem Teufel eingelassen. Kurzum setzt er seine- und die Seele von Mugman aufs Spiel. Um schließlich den diabolischen Deal zu annullieren und die Niederlage rückgängig zu machen, treiben beide im Namen des Teufels die Seelen der restlichen Bewohner der Inkwell-Inseln ein. Somit schlüpfen wir in die Rolle des egoistischen Tassenkopf und versuchen unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem wir unsere Schulden begleichen.

Scherben bringen Glück!

Oder im Fall von Cuphead: Don’t Deal the Devil: Erfahrung! Ob alleine oder im lokalen Mehrspieler – wo der Mitspieler die Rolle von Mugman übernimmt – sterben wir uns von Passage zu Passage und gewinnen dabei persönlich an Erfahrung. Nicht falsch verstehen: Hier geht es nicht um Erfahrungspunkte, sondern, dass wir als Spieler lernen, was wir in der jeweiligen Welt zu erwarten haben. Das darauf nicht immer Verlass ist, zeigen die fordernden Bosse. Diese halten neben ihrem hauptsächlichen Angriffsmuster immer wieder ein paar zufällige unangenehme Überraschungen parat. Das Design der Gegner ist dabei sehr außergewöhnlich und auf eine positive Art und Weise bizarr. Mal kämpft ihr auf einer grinsenden Achterbahn, während ihr euch in einer anderen Situation gegen einen Gemüsegarten beweist.

Kurzum wird dem kleinen Cuphead unabhängig von seiner Anzahl an Leben nichts gegönnt und verziehen. Gut ist hierbei, dass es kein komplettes „Game Over“ gibt, sondern ihr immer wieder neu bei dem gescheiterten Level anfangt. Außerdem bleibt der 2D-Shooter zu jeder Zeit fair und driftet nicht in Ungerechtigkeit ab. Zwar ist der Schwierigkeitsgrad sehr hoch angesetzt, so wissen wir dennoch immer, dass wir aus Eigenverschulden starben. Das Meistern einer Ebene motiviert dafür umso mehr.

Bei Land und in der Luft

Neben den Bosskämpfen, rennt und ballert ihr außerdem noch durch die sogenannten „Run ’n Gun“ Abschnitte. Hierbei erwarten euch keine Endbosse, sondern es gilt eine Zielflagge zu erreichen. Dabei nehmt ihr mit eurer Fingerpistole unzählige Gegner aufs Korn und überspringt unzählige Abgründe. Neben euren Geschossen, sind die Latzhosenträger zudem in der Lage einen besonders starken Angriff oder einen Dash zum Erreichen einer weiter entfernten Plattform auzuführen. Per doppelter Betätigung der Sprungtaste kontert die kleine Tasse pinke Gegner und Projektile, wodurch sich die Anzeige für die Spezialattacke schneller füllt. Angezeigt wird das durch fünf Spielkarten im unteren Bereich des Bildschirms. Wenn ihr den Spezialangriff bis zur fünften Karte aufspart, so entfesselt ihr einen verheerenden Angriff.

Ab und zu steigt ihr in das Cockpit eines kleinen Flugzeugs und schwingt euch in hitzige Luftkämpfe. Mit einem unermüdlichen Maschinengewehr vernichtet ihr alles was euch vor die Flinte fliegt. Habt ihr euer Super komplett aufgefüllt, so verwandelt ihr euch in eine fliegende Bombe und richtet beim Aufprall immensen Schaden.

„Open-World“

Wenn ihr gerade nicht am Kämpfen seid, so wandert ihr über eine „Open-World“ von Punkt zu Punkt. Hier erwarten euch unterschiedliche Charaktere, die euch zu einem Plausch einladen. Dessen ungeachtet gibt es einen Shop bei dem ihr neue Waffenarten und andere Sachen kaufen könnt. Kaufen? Echtgeld? Nein! Keine Sorge, innerhalb der Run ’n Gun-Abschnitte gibt es Münzen, die es einzusammeln gilt.

Willkommen im Cartoon

Der außergewöhnliche und einzigartige Look ist definitiv einer der größten Sympathieträger des Spiels. Während einige deutlich abgeneigt von dem Grafikstil sind, so schlagen wiederum andere Spieler nur deshalb zu. Hier bedient man sich nämlich an dem Cartoon-Stil der 30er Jahre. Verrückte Charaktere mit bizarren Gesichtern, liebevolle Animationen welche ihres Gleichen suchen und eine unglaubliche Liebe im Bereich des Leveldesigns mit entsprechender akustischer Untermalung versetzten uns ein ums andere Mal ins Staunen. Lediglich eine deutsche Lokalisierung, geringere Ladezeiten und animierte Sequenzen in dem beschriebenen Stil brechen den einen oder anderen Zacken aus der Krone.

Ansonsten: Chapeau dafür, dass Cuphead zu jeder Zeit flüssig läuft!

Mit einem hohen Schwierigkeitsgrad lässt Cuphead: Don’t Deal with the Devil das Run ’n Gun-Genre wie den Phönix aus der Asche neu auferstehen. Schwere Bosskämpfe und innovative Welten stellen sich euch gegenüber und warten nur darauf den Spieler über den Jordan zu schicken. Wie schon in dem Review geschrieben, belohnt der Abschluss einer schweren Passage den Spieler dafür mit einem unbeschreiblich guten Gefühl.

Technisch kann sich Cuphead dank dem liebevollen Cartoon-Stil – welcher die ungewohnte Handlung noch besser in Szene setzt – sehen und hören lassen. Dennoch hätte ein Online-Koop, eine deutsche Lokalisierung und kürzere Ladezeiten in der heutigen Zeit Cuphead: Don’t Deal with the Devil gut zur Tasse gestanden!

Für alle Spieler die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben und sich gerne auf die Mütze geben lassen, können wir eine klare Empfehlung aussprechen!