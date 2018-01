Crypt of the NecroDancer Entwickler bekommt Heiratsantrag im eigenen Spiel

Da dürfte Ted Martens nicht schlecht gestaunt haben. Der Animator und Entwickler des Rogue-like-Titels Crypt of the NecroDancer sollte eigentlich jeden Pixel seines düsteren Abenteuers bestens kennen. Allerdings hat er die Rechnung ohne seine Freundin Liselore Goedhart gemacht.

Mit der Hilfe von Designer Ryan Clark und dem Komponisten Danny Baranowsky hat Liselore ihrem Freund eine wunderschöne Überraschung bereit. Als dieser nämlich nichtsahnend zum Controller griff und auf Bitten seiner Freundin eine Runde spielen sollte, war seine Freundin auf einmal die Hauptfigur im Spiel. Wenig später stolperte Martens über einen ganz neuen Schlüssel zu einer Geheimtür, Unmengen an Kaffee und Zombie-Gegner, die ihm erstaunlich ähnlich sahen.

Big thanks to @braceyourselfok, Oliver and @dannyBstyle for helping me out with a custom build of @NecroDancerGame and a remix wedding song of the 1-1 level! <3 I let a surprised @ted_martens play the game as me until he found a key to a door, some coffee, Ted zombies and a ring! pic.twitter.com/w87Bn48B8u

— Liselore Goedhart (@lizzywanders) 3. Januar 2018