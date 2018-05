Crossplay für Crazy Justice angekündigt

Mit Crazy Justice steht ein weiteres Battle Royale-Spiel in den Startlöchern. Dieses soll für PlayStation 4, Xbox One, PC und der Nintendo Switch erscheinen. Dabei erinnert das Spiel augenscheinlich vom Stil her sehr an Fortnite. Anders als bei anderen Vertretern des Genres, sollen dem Spieler bis zu 20 individuelle Helden zur Verfügung stehen. Zudem soll der Titel auf der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X eine 4K-Auflösung anstreben und Crossplay zwischen Nintendo Switch, Xbox One und PC ermöglichen.

Crazy Justice soll außerdem ein Bausystem, Splitscreen-Mehrspieler (vier Spieler in der Story und zwei Spieler im normalen Mehrspieler), zerstörbare Umgebung und eine Klettermechanik beinhalten. Ein Release von Crazy Justice ist für Juni geplant und Vorbestellungen werden auf FIG entgegen genommen.

Wer sich ein Video zu dem Crossplay anschauen möchte, der kann auf das folgende Bild klicken:

