Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy kommt auch als Limited Edition | Neues Video

Zumindest in Italien erscheint die Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy in einer ganz besonderen Limited Edition. Der Händler Showgame listet das Spiel zur Vorbestellung in einer streng limitierten Sonderauflage, welches mit einem hochwertigen 3D-Steelbook samt dem aus dem Abenteuer bekannten Wappen aufwartet.

Weitere Inhalte bietet die Edition neben dem Hauptspiel offenbar allerdings nicht. Für Deutschland wurde eine Sonderedition bislang jedoch noch nicht angekündigt. Das könnte sich allerdings noch ändern.

Die Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy erscheint am 30. Juni 2017 für die PlayStation 4.